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Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: "Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: "Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız"

08.07.2021 13:57

Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Orban, Orta Avrupa ülkelerinin kısa vadeli çıkarlarının, uzun vadeli çıkarlarından daha önemsiz olduğunu anlaması gerektiğinin altını çizerek, "Ülkelerin birbirlerine yardım etmesi gerekiyor. Zira rüzgarın yönü değişebilir, komşu ülkenin yardımına ihtiyaç duyulabilir. Orta Avrupa ülkeleri bunu anlamazsa istikrardan söz edilemez." şeklinde konuştu.

Orban, Sırbistan'ın son yedi yıldır büyük gelişim gösterdiğini belirterek, "Sırbistan, bu bölgede istikrar için kilit rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel bir sorun olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin başarılı bir şekilde devam ettiğini anımsatan Orban, "Yakın zamanda yine hepimizin yakından bildiği kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Mesela son günlerde yüzlerce insan Afganistan'ı terk ediyor. Sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye geliyorlar. Oradan Balkanlar'a geçiyorlar. Batı Balkanlar'da güvenlik sorunu yaşanırsa Macaristan da güvenli sayılmaz." ifadelerini kullandı.

Vucic ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde seyrettiğini anımsatarak, "Szijjarto, Sırbistan'ın bir an önce AB üyesi olması gerektiğini her fırsatta belirtmiştir. Bu davranışıyla Sırbistan devlet nişanını hak etmiştir." dedi.

Macaristan ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin bu yıl 2 milyar avroyu geçmesini hedeflediklerini kaydeden Vucic, "Macar firmaları, Sırbistan'da geçen yıl 16 önemli yatırım gerçekleştirmiştir. Bu da Macaristan'ın Sırbistan'la dostane ilişkilerini muhafaza etmeye çalıştığının göstergelerinden biridir." diye konuştu.

Macaristan'ın, Batı Balkan bölgesinde istikrar sağlayıcı bir rol üstlendiğini anımsatan Vucic, "Macaristan'a Sırbistan'ın AB üyeliğine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu yolda Sırbistan'ı desteklediğini belirten çok ülke var, ancak bunu sizin gibi açık ve cesur bir şekilde yapanların ve eleştirilerin hedefi olmayı göze alanların sayısı az. " ifadelerini kullandı.

Vucic, Güneydoğu Avrupa ile Batı ve Orta Avrupa'nın ulaşım altyapısı açısından önem teşkil eden Belgrad- Budapeşte Demiryolu Projesi'nin hızlandırılması için her iki tarafın da elinden geleni yaptığını aktardı.

Sırp lider, ülkesinin yalnızca Macaristan ile değil, diğer Vişegrad Grubu ülkeleriyle de ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kendisine takdim edilen devlet nişanını taşımanın gurur verici olduğunu belirten Macar Bakan Szijjarto ise "AB, Batı Balkan ülkeleri olmadan eksik kalacaktır." dedi.

Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız
Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız
Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız
Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız
Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız

Viktor Orban, Macaristan, Sırbistan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Macaristan Başbakanı Orban: 'Yakın zamanda yeniden kitlesel göç sorunuyla karşı karşıya kalacağız' - Son Dakika


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