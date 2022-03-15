Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi

15.03.2022 22:46
Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi

Son dakika haberler... Macaristan'da iktidar ve muhalefet partileri, 1848-1849 yıllarında Avusturya İmparatorluğu'na karşı verilen Özgürlük Savaşı'nın 172. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı program düzenledi.

Macaristan'da iktidar ve muhalefet partileri, 1848-1849 yıllarında Avusturya İmparatorluğu'na karşı verilen Özgürlük Savaşı'nın 172. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı program düzenledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis önündeki Kossuth Lajos Meydanında toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, ülkesinin, Rusya- Ukrayna savaşına müdahil olmaması gerektiğini ama muhalefetin Ukrayna'ya asker ve silah yollamak istediğini öne sürdü.

Hükümetinin, Ukrayna'ya asker ya da silah yollamayacağını belirten Orban, "Solun, Macaristan'ı bu savaşa sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Solun Macaristan'ı, Macaristan'da ve Ukrayna'da yaşayan Macarları askeri hedef haline getirmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Orban ayrıca, ülkede 3 Nisan'da düzenlenecek seçimleri kazanacaklarını ve ülkede barışın ve güvenliğin devamının sağlanacağını kaydetti.

Muhalefet partilerinin, Budapeşte Teknik Üniversitesi önünde düzenlediği etkinlikte konuşan muhalefetin ortak başbakan adayı Peter Marki-Zay ise, 3 Nisan'daki seçimlerin tarihi öneme sahip olduğunu, Macarların, Doğu ile Batı arasında seçim yapacağını söyledi.

Başbakan Orban'ın Macaristan'ı Batı'dan uzaklaştırdığını savunan Marki-Zay, seçimleri kazandıkları takdirde Macaristan'ın Avro-Atlantik ittifakı ile bağını güçlendireceklerini dile getirdi.

Muhalefetin düzenlediği etkinliğe katılan Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Donald Tusk ise konuşmasında, Rusya'ya karşı savaşın sadece Ukrayna halkının bağımsızlığı için değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın geleceği için sürdüğünü söyledi.

Tusk, "Ukraynalılar özgür, bağımsız, yasalara saygılı, ellerinde silahlarla demokratik bir devlet için savaşmalı. Biz ise, elimizde oy pusulası ile özgürlüğümüz, haklarımız, demokrasi ve ifade özgürlüğü için savaşmalıyız." diye konuştu.

Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi
Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi
Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi
Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi

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Macaristan, Muhalefet, Özgürlük, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Macaristan'da, 1848-1849 Özgürlük Savaşı yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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