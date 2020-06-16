Son dakika haber! Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan

Macaristan'da bugüne kadar 4 bin 77 Kovid-19 vakası görülürken, 565 kişi hayatını kaybetti.

Muhalefet partileri, 30 Mart'ta kabul edilen yasayı, hükümete "sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü" verdiği gerekçesiyle desteklememişti.

Devlet Bakanı Gergely Gulyas tarafından hazırlanan ve 199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 192 oyla kabul edildi.

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