Son dakika haber! Macaristan'da otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 48 kişi yaralandı - Son Dakika

Macaristan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis, nedeni henüz belirlenemeyen kazanın, Macaristan'ın Szabadbattyan bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.
Otoyolda devrilen otobüste 50'den fazla kişinin bulunduğu, 8 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kazada 2'si ağır 48 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
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