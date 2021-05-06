Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) son yıllarda ekonomik ve siyasi değer kaybı yaşadığını ifade etti.

Szijjarto, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Szijjarto, Karadağ'ın müzakere sürecinde epey yol kat ettiğini ve ülkesinin Karadağ ile ilişkileri stratejik ortaklık olarak değerlendirdiğini belirtti.

Szijjarto, iki ülke arasında aşı sertifikasının tanınması ve negatif test ile karantina zorunluluğunun kaldırılması noktasında da anlaşmaya varıldığını aktardı.

Batı Balkan ülkelerinde yaşanan her gelişmenin Macaristan'ı da etkilediğine dikkati çeken Szijjarto, bu nedenle bölge ülkelerinin AB entegrasyon sürecinin büyük önem taşıdığını söyledi.

AB'nin genişlemesine ilişkin alınan kararların Macaristan'ın çıkarlarıyla örtüşmediğini vurgulayan Szijjarto, "AB son yıllarda ekonomik ve siyasi değer kaybı yaşıyor. Bu durumun dengelenmesi ancak birliğin genişlemesi ve yeni üyelerin kabulüyle mümkün olabilir." dedi.

Macar Bakan, Brüksel'e, müzakere süreçlerinde ilerlemeye engel üretmeme ve genişlemenin yolunu kesmeme çağrısında bulundu.

Radulovic de Karadağ ile Macaristan arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna işaret ederek, "Bu bölgenin, Batı'ya ve Batı değerlerine ait olduğuna inanıyoruz. Ekonomi, bilim, kültür ve eğitim alanlarında iş birliği yapmamız gerektiği konusunda da hemfikiriz." diye konuştu.