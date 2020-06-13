Son dakika haber! Maçın ardından - Son Dakika

Son dakika haber! Maçın ardından

Son dakika haberi... Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.

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Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, 4 gündür Fenerbahçe'de olmasına rağmen uzun zamandır burada bulunuyormuş gibi hissettiğini belirtti.

Teknik ekibin pandemi sürecinde takımı çok iyi hazırlamış olduğunu ve kendisinin de kısa sürede elinden gelen katkıyı vermeye çalıştığını vurgulayan Karapınar, "Oyuncular bana çok saygılılar, ben de oyuncularla iyi iletişim kurduğuma inanıyorum. Maçtan önce planlar yapmıştık ama her plan tutmuyor. Maça çok iyi başladık ama Ozan kırmızı kart gördü tabi bunda Ozan'ın da hatası var. Standart kararlar verilmesi gerekiyor. 10 kişi 80 dakikadan fazla oynadık. Buradan maçı çevirmek büyük olaydı." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında 10 kişi kalmalarına rağmen rakiplerine isabetli şut attırtmadıklarını hatırlatan Karapınar, şöyle devam etti:

"İlk yarıda 4 pozisyon bulduk, 2 topumuz da direkten döndü. Bunu büyük bir başarı olarak kabul ediyorum. Pandemi sürecinden böyle gelmek, böyle bir maç kazanmak Fenerbahçe için büyük olay diye düşünüyorum. İkinci yarıda geri düştük ama yine pes etmedik. Hamleler yaptık. Bunları maçtan önce toplantı yaptığımızda her türlü pozisyona karşı düşünmüştük. Her türlü planımız vardı ve bunu uyguladık. Geride üçlüye döndük, Emre'yi kullandık, Vedat ile Mevlüt'ü kullandık ve takımımız bunu iyi uyguladı. Eksik olduğumuz halde rakipten 3 kilometre fazla koştuk. Bu da teknik ekibin büyük başarısıdır diye düşünüyorum."

"Volkan ve Emre Fenerbahçe'nin şansıdır"

Tahir Karapınar, antrenör Volkan Demirel ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için büyük şans olduğunu dile getirdi.

Emre Belözoğlu'nun Türk futbolu için çok büyük bir karakter olduğunu da vurgulayan Karapınar, "Emre çok özel bir oyuncu ve çok özel bir karakter. Volkan Demirel ve Emre, Fenerbahçe'nin şansıdır. Volkan da teknik ekipte büyük katkı yapıyor. Trabzonspor maçında oynamasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama bu maç için büyük katkı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Tahir Karapınar, Fenerbahçe'ye ani bir şekilde geldiğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Altyapı koordinatörü olarak anlaştım. Son 8 maçta büyük onurla bana bu görevi verdiler. Taraftarımıza rahat olmalarını söylüyorum. Fenerbahçe, doğru karar vermek için zaman kazanıyor. Başkanımız, yönetimimiz zaman kazanıyor. Beni de araştırarak buraya getirdiler. Burada katkım olacağına inanıyorum. Her camiada bir iz bıraktığıma inanıyorum, burada da bir iz bırakacağıma inanıyorum."

Robert Prosinecki: "Şanssız bir mağlubiyet yaşadık"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Maçın son bölümünde yaptıkları hatalarla mağlup olduklarını vurgulayan Prosinecki, şunları anlattı:

"Böyle bir mağlubiyetten sonra konuşmak mümkün değil. 1-0 öndesiniz, iyi oynuyorsunuz, birkaç fırsatta bulmuşsunuz ve bir anda 2-3 dakikada maçı kaybediyorsunuz. Maçın son bölümlerinde hatalar yaptık ve rakibimiz önce penaltı, sonra da Gustavo'nun fevkalede golüyle galip geldi. Berabere bitirsek bile iyi olabilirdi. En zor şartlar altında bile havlu atmadığımızı hep söyledik. Yolumuza devam edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Maçın ardından - Son Dakika Spor
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