TFF 1. Lig'de Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Uzatmada beraberlik golünü bulmamıza rağmen acemice bir hatayla mağlup olduk." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını, rakiplerinin oyun seçeneklerine izin vermemeye çalıştıklarını söyledi.

İlk yarıda golü bir türlü bulamadıklarını ve uzatma bölümünde 1-0 geriye düştüklerini kaydeden Eroğlu, "Uzatmada beraberlik golünü bulmamıza rağmen acemice bir hatayla mağlup olduk, üzüntülüyüz. Bize yakışmayan bir goldü. Maç bitmek üzereyken 90+5'te atıp 10 saniye sonra gol yemek kötüydü. Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ama hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Serkan Özbalta: "Son maça kadar play-off şansımızı zorlayacağız"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, lige verilen aradan sonra kalan 6 maçı da kazanıp, play-off için rakiplerinin hata yapmasını beklemeyi planladıklarını, bu müsabakalardan ikisini kayıpsız geçtiklerini söyledi.

Altınordu maçında her iki takımın da akıcı bir oyun sergilediğini kaydeden Özbalta, şöyle konuştu:

"Taraftarın olmadığı maçta ekranları başındaki taraftarın öf püf çekerek değil de biraz daha keyif almasını istedik. İkinci yarıda Altınordu'nun baskısı oldu. Biz de hızlı çıkışlarda net pozisyonlar bulduk ama onlardan netice alamadık. Maalesef Altınordu kalecisinin yaptığı hata sonucunda galip geldik. Umarım hiçbir kaleci bir daha hata yapmaz. Play-off için önümüzde çok takım var, bunu biliyoruz ama biz son maça kadar play-off şansımızı zorlayacağız."