Son dakika haber! Macron, Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! Macron, Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

09.03.2022 01:22
Son dakika haber! Macron, Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Macron ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa'nın ortak birçok küresel zorlukta kararlı ortak olduğunu ifade den Blinken, Ukrayna'yı desteklemek ve Moskova'nın "haksız" savaşının üstesinden gelmek için yakın iş birliğinin devam etmesi konusunda sabırsızlandığını belirtti.

Blinken, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Görüşmede Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da yer aldı.

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Kaynak: AA

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