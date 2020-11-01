Son dakika haber... Macron, sosyal mesafe işaretlemelerine fotoğrafı yapıştırılarak protesto edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Macron, sosyal mesafe işaretlemelerine fotoğrafı yapıştırılarak protesto edildi
01.11.2020 13:06
Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafeyi belirten işaretlemelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafeyi belirten işaretlemelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine yurt genelinde tepkiler yükseldi. İnegöl ilçesinde ise, bir eczacı, eczanesindeki sosyal mesafeyi belirten ve üzerinde durmaları gereken işaretlemelere Macron'un fotoğrafını yapıştırdı. Macron'un fotoğrafının yer aldığı görselde, yüzünün üzerinde ayak izinin bulunması ve 'Burada durun' yazması dikkat çekti. Eczaneye ilaç almaya gelen vatandaşlar ise durumu memnuniyetle karşıladı.
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