Üye Girişi
Son dakika haber... "Made in Turkey" etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti - Son Dakika

Son dakika haber... "Made in Turkey" etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti

16.09.2021 13:53
Son dakika haber...

Son dakika ekonomi haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle Asya'daki tekstil ve hazır giyim üreticilerinin sıkıntı yaşaması sonrası avantajlı konuma geçen Türkiye, dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss'un spor giyimde yapacağı yeni yatırımların da adresi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle Asya'daki tekstil ve hazır giyim üreticilerinin sıkıntı yaşaması sonrası avantajlı konuma geçen Türkiye, dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss'un spor giyimde yapacağı yeni yatırımların da adresi oldu.

Ege Serbest Bölgesi içinde faaliyet gösteren, Hugo Boss global yapılanması içinde en yüksek üretimin gerçekleştirildiği Türkiye fabrikası, salgınla değişen giyim trendlerinin getirdiği yeni yatırımlara da ev sahipliği yapacak.

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, şirketin üretim tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılın başından itibaren şirkette toparlanma sürecinin yaşandığını dile getirdi.

Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerdeki üreticilerin Kovid-19 vakaları nedeniyle siparişlere yanıt veremez duruma geldiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Kovid-19 vakalarının Asya'daki şirketleri çok etkilemesinden dolayı Türkiye'ye sipariş kayması var. Ülkemizdeki şirketler bu süreci hükümetin de desteği ve politikalarıyla çok iyi yürütüyor. Bu sipariş kaymasından şirketimiz de payını alıyor. Önümüzdeki yıl şirketimizde çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Spor ürünlerinde büyüyoruz. Bisiklet yaka ve polo yaka tişörtlerde bu yıl 500 bin, gelecek yıl yeni yatırımla 2 milyon, sonraki yıllarda 4-4,5 milyon adet üretim yapacağız. Bugünden itibaren bir dahaki yılın sonuna kadar 1000'e yakın istidam sağlayacağız. Çalışan sayımız 3 bin 300 civarında, 1000 ilave ettiğimizde gelecek yıl 4 bini geçecek. Eğer spor ürünlerinde tahmini büyümeyi sağlarsak 4 bin 500-4 bin 600 kişilik bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

"Ülke imajı da etkili oldu"

Kaya, İzmir'deki tesislerin Hugo Boss global yapılanması içinde tüm ürün gruplarında 3,5 milyon parça ürünle yüzde 35'lik paya sahip olduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl spor giyimdeki yeni kapasiteyle 4,5 milyon, iki yıl içinde de 7 milyon parçaya çıkacaklarını, paylarının ise yüzde 40'ların üzerine yükseleceğini ifade etti.

Şirket olarak gelecek yıl için 4 milyon avroluk yatırım planları bulunduğunu, bu kaynağın önemli bölümünün 5 bin metrekare alanda kurulacak yeni tişört fabrikasına ayrılacağını anlatan Kaya, Türkiye'nin bu süreçte öne çıkmasında AB pazarına coğrafi yakınlığı ve lojistik avantajlarının yanında ülke imajının da etkili olduğunu bildirdi.

Ürünün etiketinde "Made in Turkey" yazmasıyla "Made in China" yazması arasında tüketici açısından önemli bir algı farkının bulunduğuna işaret eden Kaya, Türkiye açısından bu pozitif algının salgın sürecinde daha da güçlendiğini söyledi.

"Türkiye'de yatırımı destekleyen ortam var"

Yatırımların Türkiye'ye kaymasında buradaki çalışanların işini sahiplenmesinin de önemli bir etken olduğunu belirten Kaya, geçen yıl yaşanan İzmir depreminin ardından üretimin aksamadan devam etmesine Hugo Boss üst yöneticilerinin çok şaşırdığını ifade etti.

Kaya, Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırım için çok güzel bir ortamın olduğunu düşündüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonominin çalkantılı olduğu dönemler oldu ama global merkezimizin buradaki üretim şirketine bakış açısı hiçbir zaman değişmedi. Öncelik kalite, zamanında sevkiyat ve fiyat. Biz de bu konularda çok iddialıyız. Türkiye'de yatırımı destekleyen bir ortam var. Serbest bölgede olsak da istihdam teşvikinden çok faydalandık. Yeni yatırım için de teşvik başvurusu yapacağız. Yeni istihdamımızın yarısını İŞKUR ile birlikte sağlıyoruz. Ayrıca tesislerimizde salı ve perşembe günleri iş görüşmeleri yapıyoruz."

Son dakika haber... Made in Turkey etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti
Son dakika haber... Made in Turkey etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti
Son dakika haber... Made in Turkey etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti
Son dakika haber... Made in Turkey etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti
Son dakika haber... Made in Turkey etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti

Hugo Boss, Türkiye, İzmir, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... 'Made in Turkey' etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı 15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı 14:52 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda 14:40 Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı 14:35 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 14:02 Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark

Son Dakika Haberleri
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
14:51 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı
14:48 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı
14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
14:34 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
14:26 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı         
15:20
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor         
14:38
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı         
14:27
Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım         
14:14
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 15:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... "Made in Turkey" etiketi, Hugo Boss'un yeni yatırımını İzmir'e çekti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement