Elazığ gündem haberleri: Maden faciasında 6 işçinin tedavisi Çam Sakura Hastanesi'nde devam ediyor

Özlem YURTÇU KARABULUT/ -BARTIN'daki maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor. İşçilerden birinde karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu öğrenilirken, hiperbarik oksijen tedavisinin devam ettiği, durumunun nispeten daha iyi olduğu belirtildi. 5 hastanın vücudunda ileri düzeyde yanıklarının olmasının yanında sıcak hava solumaya bağlı olarak solunum yollarında tahribat olabileceği düşünülüyor. 5 işçinin durumunun halen kritik olduğu öğrenildi. İşçilerin isimlerinin netleştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.