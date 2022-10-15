Elazığ gündem haberleri: Maden faciasında 6 işçinin tedavisi Çam Sakura Hastanesi'nde devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ gündem haberleri: Maden faciasında 6 işçinin tedavisi Çam Sakura Hastanesi'nde devam ediyor

15.10.2022 11:06
Elazığ gündem haberleri: Maden faciasında 6 işçinin tedavisi Çam Sakura Hastanesi'nde devam ediyor

Elazığ habere göre Özlem YURTÇU KARABULUT / -BARTIN'daki maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor.

Özlem YURTÇU KARABULUT/ -BARTIN'daki maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor. İşçilerden birinde karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu öğrenilirken, hiperbarik oksijen tedavisinin devam ettiği, durumunun nispeten daha iyi olduğu belirtildi. 5 hastanın vücudunda ileri düzeyde yanıklarının olmasının yanında sıcak hava solumaya bağlı olarak solunum yollarında tahribat olabileceği düşünülüyor. 5 işçinin durumunun halen kritik olduğu öğrenildi. İşçilerin isimlerinin netleştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Bartın'da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi Son dakika haberleri | Bartın'da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi SPOR Başakşehir Teknik Sorumlusu Sözer: Grubu lider bitirmek kendi elimizde SPOR Başakşehir Teknik Sorumlusu Sözer: Grubu lider bitirmek kendi elimizde
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberleri: Maden faciasında 6 işçinin tedavisi Çam Sakura Hastanesi'nde devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:33 Madendeki patlamayla ilgili paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi! 12 hesap yöneticisi teslim edildi
10:22 Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti
10:11 Kocasını öldüren kadına 17 yıl 6 ay hapis verildi! Cezanın gerekçesi de belli oldu
10:08 Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:56 Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı
09:19 Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor
09:14 Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim
09:04 Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı
23:46 Bartın'daki maden faciasının haberini alan Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 11:18:22. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ gündem haberleri: Maden faciasında 6 işçinin tedavisi Çam Sakura Hastanesi'nde devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement