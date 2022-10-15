Son dakika haber | Maden ocağında hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Maden ocağında hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için cenaze töreni düzenlendi (2)

15.10.2022 14:17

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Patlamada yaşamını yitiren 23 yaşındaki Pınaroğlu için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Pınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dönmez ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Maden ocağında hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Maden ocağında hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika
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