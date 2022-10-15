Namaza, Pınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dönmez ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Maden ocağında hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

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