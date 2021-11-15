Maden ocağında meydana gelen yangınla ilgili açıklama - Son Dakika

Maden ocağında meydana gelen yangınla ilgili açıklama

GMİS Genel Başkanı Yeşil, "Şu an için hayati risk oluşturacak bir durum yok"

ZONGULDAK - Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 500 kodundaki üretim ayağında meydana gelen yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 500 kodundaki üretim ayağında meydana gelen yangın ile ilgili açıklamalarda bulunarak çalışmaların devam ettiğini pano üretim ayağındaki yangının oksijende bağı kesilerek panonun kapatılacağını söyledi. Yeşil yaptığı açıklamada "Bugün sabah itibariyle Armutcuk'taki bir panomuzda üretim bölgemizde oradaki sensörlerde değerlerin değiştiği ve orada bir yangın meydana geldi. İş sağlığı ve iş güvenliği anlamında arkadaşlarımız yer üstüne çıkartıldı. Şu an kurumdaki yetkili arkadaşlarımız bölgede incelemelerde bulunuyorlar. Şu an için hayati risk oluşturacak bir durum yok. Panonun bir tanesi bugün itibariyle kapatılacak arkadaşlarımız diğer panolarda çalışmaya devam edecek. Yer altında sadece teknik personel yangının önüne geçmek için çalışmaları başlattılar. Bizim ocaklarda açık alevli yangınlar olmaz. Karbonmonoksit değerleri yükselir ve bir yangın olduğu tespit edilir. Açık alevli yangınlar çok riskli yangınlardır. Bizim ocaklarımızda bunlar olmaz. Bu oksijenle temas ettiği için yanan bir kömürümüz var" şeklinde konuştu.