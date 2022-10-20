Son dakika haberi! Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

20.10.2022 11:14

Son dakika haberine göre Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi Şehit madencilerin baretlerindeki GPS çipleri ve dijital materyaller ile evraklar adliyeye getirildi Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen grizu faciası sonrası toplanan yeni delil ve materyaller polis ekipleri...

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Şehit madencilerin baretlerindeki GPS çipleri ve dijital materyaller ile evraklar adliyeye getirildi

BARTIN - Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen grizu faciası sonrası toplanan yeni delil ve materyaller polis ekipleri tarafından adliye getirildi.

14 Ekim akşamı 41 maden işçinin şehit olduğu 11 işçinin yaralandığı grizu faciasının aydınlatılması için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında patlamanın yaşandığı maden işletmesinde polis ekiplerince el konulan şehit ve yaralı madencilerin baretlerinde bulunan GPC çipleri, madenci baret feneri, dijital bazı materyaller ile evraklardan oluşan yaklaşık 15 delil torbasıyla birlikte Amasra Adliyesine getirdi.

Polis ekipleri tarafından adliyeye taşınan deliller incelenmek üzere savcılıkça emanete alındı.

Kaynak: İHA
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Amasra, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi - Son Dakika

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