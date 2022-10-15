Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağında patlama - Son Dakika
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Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağında patlama

15.10.2022 00:57
Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağında patlama

Bartın haberlerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde patlama meydana geldi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde eksi 300 kotunda henüz belirlemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maden kazasıyla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye hareket etti. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağında patlama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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