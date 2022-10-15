Elazığ gündem haberi: Maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ gündem haberi: Maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval, son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 13:58

Elazığ gündem haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval'ın cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval'ın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaval'ın cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Kaval için burada helallik alındı, dua edildi. Cenaze töreninde, Kaval'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Maden ocağında 3 yıl önce çalışmaya başladığı öğrenilen Kaval'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Kaval'ın yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bartın Devlet Hastanesi, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberi: Maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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