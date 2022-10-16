Son dakika haber | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

16.10.2022 12:42
Son dakika haber | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika habere göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

Özçelik'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı.

Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi.

Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Elazığ gündem: Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı Elazığ gündem: Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri! BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; OCAKTAKİ YANGIN ETKİSİNİ AZALTTI Son dakika haberleri! BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; OCAKTAKİ YANGIN ETKİSİNİ AZALTTI
Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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