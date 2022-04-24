Son dakika haber! Madende iş kazası geçirmişti, 4 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Madende iş kazası geçirmişti, 4 ay sonra hayatını kaybetti

24.04.2022 19:49
Son dakika haber! Madende iş kazası geçirmişti, 4 ay sonra hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta Kırat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında iş kazası geçiren 42 yaşındaki Ercan Kabuk, 4 ay süren yaşam savaşının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Kırat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında iş kazası geçiren 42 yaşındaki Ercan Kabuk, 4 ay süren yaşam savaşının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Aralık 2021 tarihinde Kırat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Ercan Kabuk, maden ocağında iş kazası geçirdi. Arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan Ercan Kabuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kabuk'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Ercan Kabuk, 4 ay süren yaşam savaşının ardından tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Maden işçisi Ercan Kabuk'un hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri ve ailesi yasa boğuldu. - ZONGULDAK

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Zonguldak, İş Kazası, Aralık, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Madende iş kazası geçirmişti, 4 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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