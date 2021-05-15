İspanya'nın başkenti Madrid'de yürüyüş yapan binlerce Kolombiyalı, ülkelerinde 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere destek verdi.

Madrid'in kent merkezinde toplanan Kolombiyalılar, ülkelerinde hükümet karşıtı yapılan gösterilerde "güvenliğin garanti altına alınmasını ve göstericilere yönelik şiddetin durdurulmasını" istedi.

Uluslararası yardım isteme çağrısı olan "S.O.S" ifadelerinin bulunduğu pankartlar ve Kolombiya bayrakları taşıyan kalabalık, kent merkezindeki yürüyüş sırasında, "Barış ve adalet", "Yaşasın Kolombiya", "Demokrasi" sloganları attı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden 42 yaşındaki Monica Martinez, "Maalesef Kolombiya'daki halkımızın yanında olamamanın çaresizliğini yaşıyoruz. Ama biz Kolombiyalıların yurt dışındaki sesiyiz. İspanya, herkes bize inanılmaz destek veriyor." dedi.

Diğer bir gösterici 55 yaşındaki Diego Sanchez, "Biz şiddeti savunmuyoruz, haklı bir sebebi destekliyoruz. Biz yurt dışındaki Kolombiyalılar olarak, Madrid'den İspanya'dan halkımızı destekliyoruz ve bunu barışçıl bir şekilde yapıyoruz." derken, taksi şoförlüğü yapan Juan Carlos Pineros da "Biz Kolombiyayı, vatanımızı seviyoruz. Ülkemizde yaşananlar bizi hayal kırıklığına uğratıyor." şeklinde konuştu.

Madrid'de son 10 günde ikinci kez meydanlara inen Kolombiyalılar, Kolombiya halkına olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

İspanya'da 520 binden fazla Kolombiyalı göçmen yaşarken, bunların yaklaşık yarısı Madrid'de ikamet ediyor.

Kolombiya'da 28 Nisan'da genel grevle başlayan, vergi reformu karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda şimdiye kadar 42 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.