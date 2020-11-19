DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 40 yıl önce bir kişinin düşüp ölmesi sonucu mahalle halkının korkup yaklaşamadığı Olukbaşı kanyonunun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Yıllardır gizli kalmış olan masmavi suları ve şelaleleriyle dikkat çeken kanyonun çalışmalar tamamlandığında doğa tutkunları ve karavan turizmi bakımından yükselen bir değer olacağı belirtildi.

Acıpayam ilçesinin kırsal Benlik ve Olukbaşı mahalleleri içinde yer alan tarihi değirmenlerin de bulunduğu Olukbaşı Kanyonu, yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip, dev kayalıkların arasından akan tertemiz suyu ile dikkat çekiyor. Kimi bölgelerde birikintiler oluşturan su, masmavi görünümüyle eşsiz bir güzellik sunuyor. 40 yıl önce bölgede yaşayan bir kişinin kanyondan düşerek ölmesinin ardından, mahalle halkı ya kendilerinin ya da hayvanlarının düşmesinden korkarak yaklaşmaya çekindiği kanyon bu zamana kadar gizli kalarak bu doğal güzelliğini korudu.

'Keşfedilmemiş saklı cennet' olarak nitelendirilen, doğal yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Olukbaşı Kanyonu, yürüyüş ve tırmanış imkanlarıyla dağcılık tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Acıpayam'a 40 kilometre mesafedeki, içinde şelalelerin bulunduğu kanyon Acıpayam Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında kanyonun doğa tutkunları ve karavan turizmi bakımından yükselen bir değer olacağının öngörüldüğü bildirildi.'KANYONA DÜŞERİZ KORKUSUYLA YILLARCA YAKLAŞAMADIK'Olukbaşı Mahalle Muhtarı Duran Dağ, 1980 yılında bir kişinin kanyona düşüp, yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "O zamandan bu yana kanyondan hep korktuk. Kendimiz, çocuklarımız ya da hayvanlarımız düşer diye korkup yaklaşamadık. Ama şimdi mahalledeki arazilerimizi de suladığımız kanyon, gizli cennet çıktı. Artık korkmuyoruz. Belediye kanyonu turizme kazandırmak için çalışma başlattı. İnşaat çalışmaları bittikten sonra bu kanyon Türkiye 'de en iddialı yerlerden biri olacak" dedi.'DOĞAL DOKUYA ZARAR VERMEDEN ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Kanyondaki inşaat çalışmalarını yürüten firmanın sahibi Mehmet Demirtaş, kanyonun gizli kalmış bir cennet olduğunu ifade edip, "Kanyon keşfedildikten sonra Acıpayam Belediyesi projelendirdi ve turizme kazandırılması için çalışmalara başladık. Doğal dokuya zarar vermeden canlılık katarak yapıyoruz. Bu kanyon, Fethiye Saklıkent kanyonundan daha iddialı olacak. 7 kilometre uzunluğunda yer yer 20 metreye yüksekliğinde şelaleler var. Burada yürüyüş yolları, doğal yüzme alanları, teraslar, asma köprüler, göletler, tırmanma ve dinlenme alanları yapıyoruz. Çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek" diye konuştu.