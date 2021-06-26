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Son dakika haber... Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı

26.06.2021 00:41

Son dakika gelişmesine göre Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı Ankara'nın Sincan ilçesindeki kaçak hayvan üretim merkezine mahalle muhtarının ihbarı üzerine baskın düzenlendi.

Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesindeki kaçak hayvan üretim merkezine mahalle muhtarının ihbarı üzerine baskın düzenlendi. Baskında kurtarılan çok sayıda hayvan ise koruma altına alındı.

Olay, Sincan ilçesinde bulunan Destan Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir mekanda kaçak hayvan üretimi yapıldığını gören mahalle muhtarı polise ihbarda bulundu. Olay üzerine harekete geçen ekipler söz konusu yere yaptıkları baskında; 5'i yavru olmak üzere 10 cins kedi, çok sayıda ördek, balık ve 8'i yavru olmak üzere Boxer, Pincher, Chivava cinsi 11 köpeği kurtararak koruma altına aldı. Olay hakkında ise adli işlem başlatıldı. Durumdan haberi olan çok sayıda hayvansever de olay yerine gelerek destekte bulundu.

Son dakika haber... Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı
Son dakika haber... Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı
Son dakika haber... Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı
Son dakika haber... Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı

Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı - Son Dakika


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