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Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis "Suç işlemeyin" diye uyardı - Son Dakika

Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis "Suç işlemeyin" diye uyardı

31.12.2021 17:31
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis "Suç işlemeyin" diye uyardı

Son dakika habere göre Samsun'da elektrik dağıtım şirketi tarafından "tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle kapatılan sokağın açılmasını isteyen mahalle sakinleri, yolu kapatarak şirket araçlarının geçmesine izin vermedi.

Samsun'da elektrik dağıtım şirketi tarafından "tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle kapatılan sokağın açılmasını isteyen mahalle sakinleri, yolu kapatarak şirket araçlarının geçmesine izin vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, "Suç işlemeyin. Mahkeme kararını bekleyin" diye mahalleliyi uyardı.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin 50 yıldır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokaktaki yol, elektrik dağıtım şirketince "tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. Evlerine ve gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını belirten mahalle sakinleri mağdur olduklarını belirterek, yolun tekrar açılmasını talep ettiler. Vatandaşlar, 50 yıldır kullandıkları yolun kapatılmasıyla birlikte gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını iddia ettiler. Önceden yürüyerek 2 dakika uzaklıktaki mesafelere şimdi ara sokaklardan 20 dakikada zor gittiklerini ifade eden mahalle sakinleri, akşam saatlerinde evlerine gelecek çocukları için endişe ettiklerini dile getirdiler. Yaptıkları birçok basın açıklaması ve eylemden sonuç alamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, bugün de aynı yerde toplandılar. Pankart açıp slogan atan mahalleli, otoparka çevrilen yola şirketin arabalarının girmesine izin vermedi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerini uyararak, "Burası davalık bir yer. Sonucu yargı belirleyecek. Siz kanuni olan hakkınızı kullanın ve basın açıklamanızı yapın. Burada, 'kapıyı kıracağız, yolu kapatacağız' gibi söylem ve eylemlerde bulunmayın. Madem burada bir suç işlendiğini ve yolun kapandığını söylüyorsunuz, konuyu yargıda çözün siz de. Suç işlendiğini düşündüğünüz bir konuyu suç işleyerek düzeltmeye çalışmayın" dediler.

"Mahkeme kararını bekleyin"

İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel de vatandaşları uyararak, "Bakın, önünüzde hiçbir polis yok. Neden? Çünkü ben size güveniyorum. Yoksa orada 2 otobüs polis var. Ne gerek var? Bu vatandaş bizim, eylemini yapar gider. Ben sizi sabırla bekliyorsam, sizler de sabırla mahkeme kararını bekleyin" ifadelerini kullandı.

"50 yıllık yolumuz kapandı"

Yaptıkları eylem hakkında açıklamalarda bulunan vatandaşlar ise "Biz 50 yıldır burayı yol olarak kullanıyorduk. Bir gece baktık yol trafiğe kapatılmış. Yol kapanınca 5 dakikalık yolumuz 20 dakikaya çıktı ve ara sokaklardan dolanmak zorunda kaldık. Çocuklarımız ve yaşlılarımız bir yere giderken zorluk çekiyorlar. Yetkililerden istediğimiz, lütfen çağrımıza kulak versinler" dediler.

Elektrik dağıtım şirketi ise söz konusu yolun 'tapulu mülkleri' olduğunu, konunun kendileriyle bir alakası bulunmadığını belirtti. - SAMSUN

Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı
Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis Suç işlemeyin diye uyardı

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İlkadım, Mahkeme, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis 'Suç işlemeyin' diye uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Mahalleli yol kapattı, polis "Suç işlemeyin" diye uyardı - Son Dakika
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