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Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı - Son Dakika

Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı

05.12.2021 12:46
Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Selçuk ilçesinde, annesinin 10 yaşındayken cinsel istismarına uğradığını öğrendiği dayısı Mustafa Çelik'i (47), 2 yıl önce tabancayla öldüren Bedirhan Süer'e (19) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 33 yıl önceki istismarın 'ağır tahrik' sayılmasıyla 10 yıl hapse çevrildi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, annesinin 10 yaşındayken cinsel istismarına uğradığını öğrendiği dayısı Mustafa Çelik'i (47), 2 yıl önce tabancayla öldüren Bedirhan Süer'e (19) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 33 yıl önceki istismarın 'ağır tahrik' sayılmasıyla 10 yıl hapse çevrildi.

Olay, 27 Mayıs 2019'da 14 Mayıs Mahallesi İZBAN tren istasyonu önünde meydana geldi. 17 yaşında olan Bedirhan Süer, tartıştığı dayısı Mustafa Çelik'i tabancayla yaraladı. Çelik kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Bedirhan Süer, tutuklanarak ıslahevine gönderildi.

İzmir 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Süer, dayısı Çelik'i annesine 10 yaşındayken istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Bedirhan Süer, ifadesinde 'Dayıma anneme tecavüz edip etmediğini sordum. Önce inkar etti sonra 'Ben senin anneni başka türlü seviyorum' dedi. Ben çıkışınca 'Kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Benim canımı sıkma. Ananı da seni de …' deyince kanım dondu. Çantamdaki tabancayı çıkardım, ateşledim. Ardından da teslim oldum. Tabanca kurusıkı sanıyordum. Öldürme niyetim yoktu" dedi. Sanığın annesi de mahkemedeki ifadesinde, 1988 yılında 10 yaşındayken ağabeyinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.10 YILLIK CEZA İSTİNAFA TAŞINDIMahkeme heyeti, sanık Süer'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, tahrik indirimi ve olay sırasında 18 yaşında küçük olduğu nedeniyle 10 yıl hapse düşürüldü. İtiraz üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, eksik ceza tayini olduğu gerekçesiyle dosyayı İzmir 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Dosyayı yeniden inceleyen İzmir 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Süer bu kez 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.DURUŞMADAKİ İYİ HALİ GÖZETİLDİSanık Süer'in avukatı Rasih Feridun Sencer'in itirazı üzerine dosya bir kez daha İstinaf Mahkemesi'ne gitti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, bu kez evrak üzerinde inceleme yapmak yerine duruşma açtı ve yargılamayı kendi yaptı. Ceza dairesi, sanık Süer'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 33 yıl önce yaşanan cinsel istismarı 'ağır tahrik' sayarak, Bedirhan Süer'in cezasını önce 18 yıla daha sonra ise olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve duruşmadaki iyi hali göz önüne alarak ağırlaştırmış müebbet hapis cezasını, 10 yıla çevrilmesine hükmetti.

Kararı değerlendiren sanık avukatı Sencer, "Ceza dairesinin kararını olumlu buluyor ve emsal karar niteliği taşıdığını düşünüyorum" dedi.


Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı
Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı
Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mustafa Çelik, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mahkeme, 33 yıl önceki cinsel istismarı 'ağır tahrik' saydı - Son Dakika
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