MAHKEMEDE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT EDEN SANIĞA TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDI - Son Dakika

MAHKEMEDE ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT EDEN SANIĞA TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDI

Halil Sadri YILMAZ-Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) - ESKİ sevgilisi H.S.'yi (44) tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık Sedat K. (41), hakim ve savcı karşısında müştekiye hitaben "Seni öldürürüm, kendimi de öldürürüm" diyerek tehditlerini sürdürdü. Davayı karara bağlayan mahkeme, verdiği 7 ay 15 gün hapis cezasında 'Yargılama sürecindeki davranışlarını' dikkate alarak iyi hal indirimi yapıp, sanığı 4 ay 20 gün hapse mahkum etti. Mahkeme, hapis cezasını da 2 bin 800 lira adli para cezasına çevirdi. Kararın ardından konuşan H.S. sanığın 2018 yılından beri sürekli kendisini ve ailesini tehdit ettiğini fakat sanığın adli para cezası ya da denetimli serbestlikle 'kurtulduğunu' öne sürerek, "İlla öldükten sonra mı adalet devreye girecek" dedi.

İstanbul'da yaşayan H.S., 2018 yılında eski sevgilisi Sedat K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Sedat K. hakkında "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

HAKİMİN KARŞISINDA ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen karar duruşmasına ise tutuksuz yargılanan sanık Sedat Köse ile müşteki H.S. katıldı. Duruşma başladığı sırada sanık Sedat K., hakim ve savcının karşısında müştekiye hitaben "Seni öldürürüm, kendimi de öldürürüm" dedi. Hakimin uyarısı üzerine sanık Sedat K. "Bu kadar çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

CEZADA TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDI HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "Tehdit" suçundan, önce 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi birden çok işlediğini de dikkate alan mahkeme cezada artırım yaparak, hapis cezasını 7 ay 15 güne çıkardı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını ve suç tarihinden sonra kanuna eklenen 'basit yargılama usulünü' dikkate alan mahkeme, takdiri indirim yaparak, sanığın 4 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumunu da dikkate alan mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını 2 bin 800 lira adli para cezasına çevirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Duruşma savcısının talimatı üzerine duruşmadaki tehdit içeren sözleri nedeniyle sanık Sedat K. adliye polislerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Sedat K. soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sedat K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HER SEFERİNDE KURTULUYOR KENDİSİ"

Yaşananların ardından DHA'ya konuşan müşteki H.S. sanıkla 2016 yılında sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığını, sanığın 2018 yılından beri sürekli kendisine ve çocuklarına karşı hakaretlerde ve ölüm tehditlerinde bulunduğunu öne sürdü. Müşteki H.S. "2018'den beri kendisinden sürekli şikayetçi oluyorum fakat her seferinde ya para cezası ya da denetimli serbestlik cezaları alarak bir şekilde kurtuluyor kendisi" dedi.

"BU ŞAHIS SÜREKLİ BENİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Olay günü karar duruşmasını beklerken sanığın adliye koridorunda kendisini ölümle tehdit etmeye başladığını ifade eden H.S. adliyedeki polislerin şüpheliyi uzaklaştırdığını kaydetti. H.S. şöyle devam etti: "Ben duruşma salonuna girdikten sonra bu sefer hakim ve savcının karşısında 'Önce bunu öldüreceğim, sonra kendimi öldüreceğim' şeklinde ifadelerde bulundu. Bu şahıs sürekli beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Psikolojik şiddete maruz kalıyorum. Ne yapmam gerekiyor artık bilmiyorum, defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttım, koruma kararı çıkarttım fakat her seferinde bunları ihlal etmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Çocuklarımın olsun, benim olsun can güvenliğimiz kesinlikle yok"

"BENİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MI ADALET YERİNİ BULACAK"

Adaletin yerini bulmasını ve sanığın cezaevine girmesini istediğini belirten H.S. "İlla öldürmesi mi gerekiyor beni. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak" dedi. H.S. sanığın farklı sosyal medya hesaplarından farklı kadınlarla gönül ilişkisi kurduğu, kadınlardan para alarak hayatını bu şekilde sürdürdüğünü, alkol bağımlısı olduğunu ve öfke sorunları olduğunu iddia etti.

Müşteki H.S. "Bana yaşattıkları neden bu kadarla kalıyor? İlla bu adam bir yerde önüme çıkacak, beni öldürecek ondan sonra mı adalet yerini bulacak. Defalarca sesimi duyurmaya çalıştım fakat hiçbir şekilde adaletimiz yeterli gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"DARP EDİLDİM FAKAT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAMADIM"

Geçtiğimiz günlerde sanığın kendisine kafa attığını ve gözünün şu an mor olduğunu kaydeden H.S. "Kendisi tarafından darp edildim fakat bunun hakkında suç duyurusunda bulunamadım maalesef çünkü sürekli 'Kızına cinsel istismarda bulunacağım', 'Oğlunu öldüreceğim' ve 'Seni öldüreceğim' diyor. Korkuyorum artık" şeklinde konuştu.

"O KADINLARDAN BİRİ DE BEN OLMAK İSTEMİYORUM"

H.S. "Bu zamana kadar televizyonlarda görüyoruz. Bir sürü kadın cinayetleri işleniyor, o kadınlardan biri de ben olmak istemiyorum" dedi.

Sanığın mahkemede, kendisini ölümle tehdit ettiğini hatırlatan H.S. "Daha sonra sağ olsun Savcı Bey çevik kuvvetleri çağırarak kendisini aldırdı mahkeme içinden. Adliyenin karakoluna götürüldü, ondan sonra serbest bırakmışlar" diye konuştu.

Müşteki H.S. sanığın kendisine attığı tehdit içerikli mesajları da gösterdi.