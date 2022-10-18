Son dakika haberleri | Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü

18.10.2022 16:57

Son dakika haber... Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdüERZİNCAN Erzincan Adliyesinde görülen duruşma sonrası, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs davalı oldukları gencin babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü

ERZİNCAN Erzincan Adliyesinde görülen duruşma sonrası, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs davalı oldukları gencin babasını tabancayla vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı hemen yakalandı.

Olay, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan Adliyesi önündeki çay ocağının bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adliyede görülen cinsel istismar davası sonrasında, davaya konu kızın babası Salih P., ile davanın diğer tarafı gencin babası Abdulkadir K., duruşma sonrası adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi. 18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla gencin babası olan Abdulkadir K.'yi tek bir atışla göğüs kısmından vurdu. Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YORUMLAR
500
Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü DURUŞMA SONRASI, KIZINA İSTİSMARDA BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YARGILANAN SANIĞIN BABASINI ÖLDÜRDÜ DURUŞMA SONRASI, KIZINA İSTİSMARDA BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YARGILANAN SANIĞIN BABASINI ÖLDÜRDÜ
Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Mahkemeden çıktı adliye önünde davalı oldukları gencin babasını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement