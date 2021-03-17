Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1341 paket sigara, 7 bin 400 makaron, 27 kilogram tütünün yanı sıra tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.