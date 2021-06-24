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Son dakika haber: 'MAHMURE ANA'NIN İTFAİYECİLERE BIRAKTIĞI MİRAS DAVASI 25 MİLYON LİRA 272 KİŞİYE PAYLAŞTIRILDI - Son Dakika

Son dakika haber: 'MAHMURE ANA'NIN İTFAİYECİLERE BIRAKTIĞI MİRAS DAVASI 25 MİLYON LİRA 272 KİŞİYE PAYLAŞTIRILDI

24.06.2021 17:43

Son dakika gelişmesine göre 1936 yılında Türkiye güzeli seçilen doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun ölmeden önce hazırladığı vasiyatnamede kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı miras davası karara bağlandı.

1936 yılında Türkiye güzeli seçilen doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun ölmeden önce hazırladığı vasiyatnamede kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı miras davası karara bağlandı. Mahkeme, Sakaoglu'nun 25 milyon liralık mirasını 272 kişi arasında paylaştırdı.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mirasçı itfaiye erleri ve avukatları hazır bulundu. 18 yıl süren davada mahkeme, Sakaoğlu'nun mirasından 272 kişinin faydalanmasına dair karar verdi. Mahkeme aralarında Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun manevi oğlu, avukatı ve itfaiyecilerinde aralarında bulunduğu 272 kişinin mirastan faydalanacağını açıkladı. Paranın mirasçılar arasındaki paylaşımını ise tereke memurunun yapacağını belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 yaşın­da evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. 1936'da Türkiye güzeli seçilen Sakaoğlu, tıp eğitiminin ardından kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendi. 7 yıl ABD'de çalışıp, Türkiye'ye dönen çiftin çocukları olmadı. 1999'da eşini kaybeden Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı. İlk yangından 83 yıl sonra evinde çıkan yangında yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu, bir kez daha Fatih İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakaoğlu, ölme­den önce hayat­ta kalan tek ya­kını kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli'yi görmeye gitti. Ancak kardeşi görüşmek istemedi. Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktı. Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirası­nın (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erleri­nin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenme­sini istedi. Ayrıca manevi oğlu Mustafa Bakır'a enflasyona göre otomobil ile geçineceği para­nın toplanan faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 2003 yılında, 94 yaşında hayata veda etti. Selahattin İzmirli ve 4 yeğen, vasiyetnameye itiraz etti. Bu sırada Fatih İtfaiyesi'nde 316 itfaiyeci vasiyetnamenin leh­tarı olmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar saydı. İs­tanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'n­de açılan dava 18 yıl sürdü. Bu süreçte davaya dahil olan kişi sayısı 349'a ulaştı. Mahkeme, vasiyetnamenin iptali dava­sını reddetti. Yargıtay kararı onadı. Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinde 'Bir kuruş dahi vermeyin' dediği kardeş Selahattin İzmirli, dava sürerken hayatını kaybetti. Sakaoğlu'nun, bankadaki parası ise, aradan geçen sürede faiziyle birlikte 37 milyon liraya ulaştı. Paranın faiz tutarı olan 25 milyon lira, bugün görülen Tenfiz Davası'ndan çıkan karar ile mirasçı kabul edilen isimlere, belirlenen oranlarda paylaştırıldı.

Son dakika haber: 'MAHMURE ANA'NIN İTFAİYECİLERE BIRAKTIĞI MİRAS DAVASI 25 MİLYON LİRA 272 KİŞİYE PAYLAŞTIRILDI
Son dakika haber: 'MAHMURE ANA'NIN İTFAİYECİLERE BIRAKTIĞI MİRAS DAVASI 25 MİLYON LİRA 272 KİŞİYE PAYLAŞTIRILDI
Son dakika haber: 'MAHMURE ANA'NIN İTFAİYECİLERE BIRAKTIĞI MİRAS DAVASI 25 MİLYON LİRA 272 KİŞİYE PAYLAŞTIRILDI
Son dakika haber: 'MAHMURE ANA'NIN İTFAİYECİLERE BIRAKTIĞI MİRAS DAVASI 25 MİLYON LİRA 272 KİŞİYE PAYLAŞTIRILDI

Mahmure Birsen Sakaoğlu, İtfaiye, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 'MAHMURE ANA'NIN İTFAİYECİLERE BIRAKTIĞI MİRAS DAVASI 25 MİLYON LİRA 272 KİŞİYE PAYLAŞTIRILDI - Son Dakika


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