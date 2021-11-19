Son dakika haberleri: Mahrem imamının evine gelen FETÖ şüphelileri polisle karşılaştı - Son Dakika

Mahrem imamının evine gelen FETÖ şüphelileri polisle karşılaştı

ANKARA - Ankara'da bir mahrem imamının evinde arama yapıldı sırada eve gelen FETÖ şüphelileri polisle karşılaşınca yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan mahrem imamı M.S.'nin evinde arama yapıldığı esnada zili çalan eski binbaşıları A.A. ve S.G. polisle karşılaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda mahrem imam olduğu belirlenen M.S.'nin evinde arama çalışması başlatıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunmadığı tespit edilirken, arama yapılma esnasında eve gelen eski binbaşılar polisi karşılarında görünce ürettikleri bahane üzerine polis ekipleri şüphelendi. Şüphe üzerine gözaltına alınan eski binbaşıların daha önce haklarında FETÖ'den işlem yapıldığı öğrenildi.

'Hacamat yaptırmaya geldik bahanesi'

Polislerin arama yaptığı eve gelen ve tesadüfen yakayı ele veren FETÖ şüphelileri, polislerin 'Kimsiniz, neden geldiniz?' sorusu üzerine hacamat yaptırmaya geldiklerini söylediler. Şüphelilerle karşılaşan polis ekipleri, kimlik tespiti ardından daha önce FETÖ'den işlem yapılıp görevden ihraç edildiği belirlenen eski binbaşılar A.A. ve S.G.'yi emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin binaya giriş görüntülerinin de dava dosyasına eklendiği öğrenildi.