Son dakika haber! Mahsur kalan kedi için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında mahsur kalan kedi için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kediyi kurtarmak için binaya giren ekipler tüm aramalara rağmen onu bulamadı.

İtfaiye ekiplerine Kemalpaşa Mahallesi Düzenli Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın teras katında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri teras katında bağıran kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bina sahibinin Bafra dışında olması nedeniyle mahalle sakinlerinden bina sahibinin telefonuna ulaştı. Polis ekiplerince telefonla ev sahibi aranarak binaya girmek için izin alındı. Alınan izin sonrası itfaiye merdiveni ile boş olan 3. kata ulaşılarak apartmanın giriş kapısı açıldı. Bina içerisinde ve teras katında polis ekipleri ve itfaiye ekipleri kediyi bulmak için seferber oldu. Tüm aramalara rağmen mahsur kalan kedi bina içerinde bulunamadı. Aramaların sonuç vermemesi üzere polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN