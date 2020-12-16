Son dakika haber! Makas atan trafik magandaları, üç kazaya neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Makas atan trafik magandaları, üç kazaya neden oldu

16.12.2020 07:51
Son dakika haber! Makas atan trafik magandaları, üç kazaya neden oldu, System.String[]

Son dakika haber: ANKARA'da trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde Eskişehir yolunda makas atarak yarışan sürücüler, üç kazaya neden oldu.

ANKARA'da trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde Eskişehir yolunda makas atarak yarışan sürücüler, üç kazaya neden oldu.

Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, 06 AG plakalı beyaz otomobilin sürücüsüyle yarışmaya başladı. Yarış sırasında makas atmaya başlayan sürücü, arkasından gelen araçların dikkatini dağıtarak birinin refüje çıkmasına neden oldu. Arka arkaya üç kazaya neden olan sürücü, daha sonra aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Polis, yolda makas atan ve kazaya neden olan sürücülerle ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Makas atan trafik magandaları, üç kazaya neden oldu - Son Dakika


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