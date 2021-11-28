Son dakika haber! MAKAS ATARKEN POLİSE YAKALANAN EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

MALTEPE'de polis ekipleri, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde makas atarak ilerlediği

tespit edilen kamyonetin sürücüsü durdurulmak istenince, yaya olarak kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. 8 bin 676 lira idari para cezası uygulanan ve hakkında yakalama kararı da olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Kamyonet ise trafikten men edildi.

Maltepe'de dün akşam saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında D-100 Karayolu'nda makas attığı görülen 34 GA 8304 plakalı kamyonet durdurulmak istendi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü Pendik istikametine doğru kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından Bayram T., aracından inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçmaya çalışan sürücüyü yakaladı. Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hakkında yakalama kararı olduğu da ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde 34 GA 8304 plakalı kamyonetin trafikten çekme belgeli olduğu belirlenirken, sürücünün 0.69 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Çalışmaların devamında sürücü Bayram T.?nin, 16 ayrı suç kaydı nedeniyle yakalama kararı olduğu da tespit edildi.

SÜRÜCÜYE TOPLAM 8 BİN 676 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü Bayram T.?ye "Ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 2 bin 698 lira, "Alkollü araç kullanmak" suçundan bin 339 lira, "Makas atmak" suçundan bin 339 lira, "Uyarı ve ikazlara uymamak" suçundan 314 lira, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 144 lira, ve "Yakın Takip" suçundan da 144 lira olmak üzere toplam 8 bin 676 lira idari para cezası uygulandı. Kamyonet ise trafikten men edildi. Araç sürücüsü Bayram T. hakkında gerekli adli işlemler yapılması için polis merkezine teslim edildi.

TOPLAM 268 ARAÇ SÜRÜCÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gün içinde yaptığı denetimlerde 33 araç sürücüsüne "Tehlikeli şerit değiştirmek" suçundan 314 lira, 46 araç sürücüsüne "Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek-makas atmak" suçundan bin 339 lira, 8 araç sürücüsüne "Yakın takip" suçundan 144 lira, 181 araç sürücüsüne "Tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" suçundan 144 lira olmak üzere

toplam 268 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.