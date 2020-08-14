Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Sazlı Mahallesi Gaye Sitesi kars¸ısındaki yol kenarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede zorlanan işçiler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın, Sazlı, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:38

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda         
17:21
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi         
16:40
Mahkeme sonucunu beğenmeyen Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi         
16:37
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında         
15:46
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı         
10:48
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 22:07:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei