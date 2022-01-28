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Son dakika haber... Makineye sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Makineye sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

28.01.2022 00:57
Son dakika haber... Makineye sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lastik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası işçi, makineye sıkışarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lastik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası işçi, makineye sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Başisekele ilçesine bağlı Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan Özka Lastik Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir (32), çalıştığı esnada makineye sıkıştı. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren ekipler Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Demir'in cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Mazıdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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Öz-Ka Lastik ve Kauçuk, Başiskele, Kocaeli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Makineye sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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