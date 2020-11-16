Son dakika haber: MAKÜ, sadece Burdur Gölü'nde yaşayan balığın gelecekteki popülasyonunu araştırdı - Son Dakika

Son dakika haber: MAKÜ, sadece Burdur Gölü'nde yaşayan balığın gelecekteki popülasyonunu araştırdı

16.11.2020 11:17
Son dakika haber: MAKÜ, sadece Burdur Gölü'nde yaşayan balığın gelecekteki popülasyonunu araştırdı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Dünyada sadece Burdur Gölü'nde bulunan "Aphanius sureyanus" (Burdur yosun) balığının popülasyonunda yeni yavru ve genç birey oranının yüksek olduğu ancak türün gelecekte göldeki su seviyesinin azalması durumunda yaşanacak yüksek tuzluluk değerlerine uyum sağlayamayacağı belirtildi.

Dünyada sadece Burdur Gölü'nde bulunan "Aphanius sureyanus" (Burdur yosun) balığının popülasyonunda yeni yavru ve genç birey oranının yüksek olduğu ancak türün gelecekte göldeki su seviyesinin azalması durumunda yaşanacak yüksek tuzluluk değerlerine uyum sağlayamayacağı belirtildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, AA muhabirine, Burdur Gölü'nde son yıllarda azalan yağışların ve artan su kullanımının etkisiyle göl seviyesinde yaşanan düşüşün devam ettiğini bildirdi.

Göl seviyesindeki düşüş nedeniyle tuz derişiminin de arttığına işaret eden Gülle, tuz derişiminin bir litrede 22 gram düzeyine ulaştığını belirtti.

"Şu an popülasyonu iyi ancak gelecekte yüksek tuza dayanması zor"

Gölde yaşayan canlılardan Burdur yosun balığı olarak da bilinen "Aphanius sureyanus"un sadece Burdur Gölü ortamında yaşadığına dikkati çeken Gülle, şunları söyledi:

"Üniversite olarak yaptığımız rutin gözlemler ve incelemelerde Burdur Gölü'nde yosun balığı popülasyonunda yeni yavru ve genç birey oranının yüksek olduğu, türün üreme ve beslenmesinde bir sorun olmadığı görülmektedir. Ancak bu endemik balık türünün gelecekte gölde yaşanacak yüksek tuzluluk değerlerine dayanması söz konusu olmayacak. Özellikle bu balığın yumurtlama alanı olan tatlı su pınarları ile akarsu girişlerinin kuruması ve tuzluluk artışı önemli bir tehdit unsurudur."

Prof. Dr. Gülle, son 10 bin yılda Burdur Gölü'nün su kimyasına uyum sağlamış Burdur yosun balığı ve onun başlıca besinini oluşturan yine göle endemik bir zooplankton (suda pasif olarak sürüklenen omurgasız canlı) türünün gelecekte oluşacak tuz oranına uyum sağlamasının da zor göründüğünü bildirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Burdur Gölü, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MAKÜ, sadece Burdur Gölü'nde yaşayan balığın gelecekteki popülasyonunu araştırdı - Son Dakika


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