Son dakika haber... MALATYA'DA 11 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, araca saklanmış 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

MALATYA'da, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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