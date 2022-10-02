Son dakika haber... Malatya'da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Malatya'da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı

02.10.2022 16:01
Son dakika haber... Malatya'da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'da taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

MALATYA'da taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Burak U. yönetimindeki 44 ABK 474 plakalı hafif ticari araç ile Latif Ö.'nün kullandığı  44 T 0884 plakalı taksi çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan Mehmet K., Hatem Işılay S., Selinay T. ve Özge B. yaralandı. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Malatya'da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Malatya'da 2 araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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