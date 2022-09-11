Son dakika haber: MALATYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİNÇ KAZASINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: MALATYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİNÇ KAZASINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

11.09.2022 12:35

Son dakika gündem haberine göre MALATYA'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, çalışanların üzerinde düşmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi.

MALATYA'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, çalışanların üzerinde düşmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü ile 2 kişi adliyeye sevk edildi, ölen işçilerin cenazeleri ise, memleketlerine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışma yapan kule vincin bomunun bir kısmı kırılıp, işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25) ve Mehmet Yel (22) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralı işçi Musa Aydın'ın da (25) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adli tıptaki işlemlerinin ardından Mesut Gündoğan Gaziantep'e, Fatih Kızılkaya Ağrı'ya ve Mehmet Yel'in cenazesi ise memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

'GÖRMEDİM'

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan vinç operatörü Muhammet B., inşaat ustası Ömer G. ile Yakup G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli adliyeye getirildikleri esnada gazetecilerin olayla ilgili sorduğu soruya "Görmedim" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede Malatya haber... Malatya'da 3 kişinin öldüğü vinç kazasında şüpheliler adliyede Malatya haber... Malatya'da 3 kişinin öldüğü vinç kazasında şüpheliler adliyede
Kaynak: DHA

Fatih Kızılkaya, Bostanbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MALATYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİNÇ KAZASINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
10:12 Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 12:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: MALATYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VİNÇ KAZASINDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement