Malatya'da bu yıl kayıp başvurusu yapılan 120 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Malatya'da bu yıl içerisinde il merkezinde kayıp başvurusu yapılan 120 çocuğun tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde il merkezi genelinde kayıp müracaatı alınan 120 çocuğun tamamı Malatya ve çevre illerde bulunan ilgili kurularla koordineli yapılan çalışmalar neticesinde 28 Mayıs itibarıyle bulundu.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kayıp çocuklar ailelerine teslim edildi.