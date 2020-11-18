Son dakika haber: Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
18.11.2020 12:13
Son dakika haberleri... MALATYA'da, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 tabancayla yakalanan 2 kişi gözaltına aldı.
MALATYA'da, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 tabancayla yakalanan 2 kişi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Topraktepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 tabanca, 160 mermi ve 5 şarjör ele geçirdi. Tabanca, mermi ve şarjörlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.
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