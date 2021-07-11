Malatya'da otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi Demirci Küme Evleri mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler, kaplumbağayı zarar görmeden bölgeden çıkardı.

Kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.