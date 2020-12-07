Son dakika haber! Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı

07.12.2020 17:01
Son dakika haber! Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Malatya Adliyesine giden Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, Doğanyol, Malatya, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Son Dakika


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