Son dakika haber... Malatya'da atlı jandarma timi göreve başladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Malatya'da atlı jandarma timi göreve başladı

01.07.2022 12:26
Son dakika haber... Malatya'da atlı jandarma timi göreve başladı

Son dakika haberleri... Malatya'da atlı jandarma timi göreve başladı.

Malatya'da atlı jandarma timi göreve başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki tarihi, turistlik, park ve halkın yoğun olduğu alanlarda görev yapmak üzere, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından görevlendirilen atlı jandarma timinin göreve başladığı belirtildi.

3 astsubay binici, 3 seyis ve 3 at olmak üzere çalışmalarına başlayan atlı jandarma timinin, 19 Temmuz 2022 tarihine kadar Malatya'da görev yapacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Malatya'da atlı jandarma timi göreve başladı - Son Dakika

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