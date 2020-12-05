Son dakika haberleri! Ayağından tüfekle vurulan köpeği polis ekipleri sahiplendi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde ayağından tüfekle vurulan köpek, tedavisinin ardından polis ekiplerince sahiplenildi.
Alınan bilgiye göre, Darende Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği önünde nöbet tutan polis, yanına gelen köpeğin sağ arka ayağına basamadığını fark etti.
Polis memurları, yaralı köpeğin tedavisi için veteriner çağırdı. Amirliğin bahçesinde muayene edilen köpeğin av tüfeğiyle vurulduğu ve ayak kemiklerinin kırıldığı tespit edildi.
Tedavisi yapılan ve ayağı sargıya alınan köpek, polis ekiplerine teslim edildi.
Trafik polisleri tarafından sahiplenilen köpeğe "Garip" ismi konuldu.
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- Kaynak: AA
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