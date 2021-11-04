Okulun Müdür Yardımcısı Murat İnce ise çevre konusunda çocukların bilinçlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Esra Demir, eğitimlerle çok şey öğrendiklerini belirterek, çöplerin ayrıştırılarak atılmasının önemini belirtti.

Oyunlar eşliğinde verilen eğitimlerle öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı, eğitim kapsamında aynı çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm dergileri de dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen projeyle öğrencilere geri dönüşüm eğitimleri verilmeye başlandı.

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti