Alınan bilgiye göre, Kernek Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'ndeki bir kafenin önünde kuzenler Y.E.Y, M.K. ve M.K. ile 3 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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