Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kernek Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'ndeki bir kafenin önünde kuzenler Y.E.Y, M.K. ve M.K. ile 3 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan kuzenler, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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