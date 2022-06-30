Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

30.06.2022 22:14
Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Malatya'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kernek Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'ndeki bir kafenin önünde kuzenler Y.E.Y, M.K. ve M.K. ile 3 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan kuzenler, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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