Malatya'da, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesinde meydana gelen kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C, H.T, S.G, B.K. ve M.B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.