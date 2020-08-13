Son dakika haber | Malatya'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltı alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Malatya'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltı alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir arazide çıkan yangınla ilgili olduklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber | Malatya'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltı alındı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir arazide çıkan yangınla ilgili olduklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonu arkasında boş arazi üzerinde çıkan yangınla ilgili olduklarından şüphe edilen 2 kişi yakalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Aydın Baruş, alevlerin kısa sürede tüm araziyi kapladığını, yangının Akoğuz Kışlası'na sıçramaması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Alevlerin kontrol altına alındığını belirten Baruş, bu tip yangınların meydana gelmemesi için vatandaşlara daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 22:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Malatya'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltı alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu         
14:33
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış         
12:54
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi         
11:47
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
İnce, İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi         
11:16
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu         
11:05
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
10:55
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı         
10:43
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
İstanbul'un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada! Yaşlı kadını yere savurdu İstanbul'un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada! Yaşlı kadını yere savurdu         
10:34
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım? Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?         
09:37
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı         
09:23
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı         
07:55
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü         
07:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 05:16:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Malatya'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei