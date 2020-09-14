Son dakika haber... Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Coşkun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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