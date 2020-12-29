Son dakika haber | Malatya'da eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Malatya'da eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı

29.12.2020 20:19
Son dakika haber | Malatya'da eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haber... Malatya'da tartıştığı eşini silahla öldüren koca tutuklandı.

Malatya'da tartıştığı eşini silahla öldüren koca tutuklandı.

Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Selda T. (38) ile kocası Mehmet T. (40) arasında tartışma çıktı.

Bu sırada eşi tarafından tabancayla başından ağır yaralanan Selda T, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve "uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, ailenin korunması" suçlarından 38 suç kaydı bulunan Mehmet T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör, mermiler ve boş kovan ile 2 uyuşturucu kullanımı için yapılmış aparat ele geçirdi.

Zanlı işlemler için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bostanbaşı, Uyuşturucu, Malatya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Malatya'da eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika


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