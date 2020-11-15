Malatya'da eski kayınbabasını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Kavşağı yakınlarında İ. E. ile eski kayınbabası İ.H. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İ. E. yanında bulunan av tüfeğiyle İ.H'ya ateş açtı.
Bacağından yaralanan İ.H, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
- Kaynak: AA
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